Acidose tubular renal (ATR)

Na acidose tubular renal, o mau funcionamento dos túbulos renais, resultando em níveis excessivos de ácido no sangue.

Os túbulos dos rins que removem o ácido do sangue são lesionados quando a pessoa toma certos medicamentos ou tem um outro distúrbio que afete os rins.

Frequentemente, fraqueza muscular e reflexos diminuídos ocorrem quando o distúrbio está presente por um longo tempo.

Exames de sangue mostram níveis elevados de ácido e um distúrbio no equilíbrio ácido-base do corpo.

Algumas pessoas tomam uma solução de bicarbonato de sódio todos os dias para neutralizar o ácido.

(Consulte também Introdução aos distúrbios dos túbulos renais.)

Para funcionar normalmente, os ácidos e álcalis do corpo (como bicarbonato) devem estar equilibrados. Normalmente, a decomposição dos alimentos produz ácidos que circulam no sangue. Os rins eliminam esses ácidos do sangue e os excretam pela urina. Esta função é realizada essencialmente pelos túbulos renais. Na acidose tubular renal, os túbulos renais entram em mau funcionamento de 1 a 2 maneiras que tendem a aumentar os ácidos no sangue (acidose metabólica):

Muito pouco dos ácidos produzidos pelo corpo são excretados, de forma que os níveis de ácido no sangue aumentam.

Muito pouco do bicarbonato que é filtrado através dos túbulos renais é reabsorvido, de modo que bicarbonato demais é perdido na urina.

Na acidose tubular renal, o equilíbrio dos eletrólitos também é afetado. A acidose tubular renal pode conduzir aos seguintes problemas:

Níveis baixos ou altos de potássio no sangue

Depósitos de cálcio nos rins, que podem levar a cálculos renais

Desidratação

Enfraquecimento doloroso e curvatura dos ossos (osteomalácia ou raquitismo).

A acidose tubular renal pode ser um distúrbio hereditário permanente em crianças. Entretanto, pode ser um problema intermitente nas pessoas que têm outros distúrbios, como diabetes mellitus, anemia falciforme ou um distúrbio autoimune (como lúpus eritematoso sistêmico). A acidose tubular renal também pode ser um quadro clínico temporário que surge devido a uma obstrução do trato urinário ou a medicamentos, como acetazolamida, anfotericina B, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), bloqueadores do receptor da angiotensina II (BRAs) e diuréticos que conservam o potássio do corpo (chamados diuréticos poupadores de potássio).

Se a acidose tubular persistir, ela pode danificar os túbulos renais e progredir para doença renal crônica.

Há 4 tipos de acidose tubular renal, do tipo 1 ao tipo 4. Os tipos são distinguidos pela anormalidade específica na função renal que causa acidose. Todos os 4 tipos são incomuns, mas o tipo 4 é o mais comum e o tipo 3 é extremamente raro e, por isso, não será abordado aqui.

Tabela Alguns tipos de acidose tubular renal Tabela

Sintomas de acidose tubular renal Muitas pessoas não apresentam sintomas. A maioria desenvolve sintomas somente depois do distúrbio estar presente por um longo período de tempo. Quais sintomas finalmente se desenvolvem depende do tipo de acidose tubular renal. Tipos 1 e 2 Quando os níveis de potássio no sangue são baixos, como acontece nos tipos 1 e 2, podem ocorrer problemas neurológicos, como fraqueza muscular, diminuição dos reflexos e até paralisia. No tipo 1, pode haver o desenvolvimento de cálculos renais, lesando as células renais e, por vezes, causando doença renal crônica. No tipo 2 e, algumas vezes, no tipo 1, pode haver o desenvolvimento de dor óssea e osteomalácia em adultos e de raquitismo em crianças. Tipo 4 No tipo 4, os níveis de potássio geralmente aumentam, embora seja incomum que cheguem a elevar-se ao ponto de causar sintomas. Se o nível aumentar muito, pode haver o desenvolvimento de ritmo cardíaco irregular e paralisia muscular.

Diagnóstico de acidose tubular renal Exames de sangue

Exames de urina O médico considera o diagnóstico de acidose tubular renal do tipo 1 ou tipo 2 quando a pessoa tem determinados sintomas característicos (como fraqueza muscular, diminuição dos reflexos) e quando os exames revelam níveis elevados de ácido e níveis baixos de bicarbonato e potássio no sangue. A suspeita de acidose tubular renal do tipo 4 ocorre quando níveis elevados de potássio são acompanhados por níveis altos de ácido e níveis baixos de bicarbonato no sangue. Os exames das amostras de urina e outros exames ajudam a determinar o tipo de acidose tubular renal.

Tratamento de acidose tubular renal Beber bicarbonato de sódio diariamente O tratamento depende do tipo da doença. Tipos 1 e 2 Os tipos 1 e 2 são tratados com a ingestão diária de uma solução de bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido produzido pelos alimentos. Este tratamento alivia os sintomas e previne a insuficiência renal e a doença óssea ou impede que esses problemas se agravem. Outras soluções especialmente preparadas estão disponíveis e suplementos de potássio também podem ser necessários. Tipo 4 No tipo 4, a acidose é tão leve que pode não ser necessária a ingestão de bicarbonato. Os altos níveis de potássio no sangue podem normalmente ser controlados restringindo a ingestão de potássio, evitando a desidratação, usando diuréticos que aumentam a perda de potássio e substituindo os medicamentos por outros ou ajustando suas dosagens.