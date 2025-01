Pedaços minúsculos de material gorduroso duro aderido a uma parede de vaso sanguíneo (aterosclerótico) endurecida, normalmente a aorta, rompe e desloca-se através da corrente sanguínea, tornando-se êmbolos (ateroembólica). Alguns êmbolos se deslocam para as artérias renais menores, bloqueando as partes do suprimento sanguíneo do rim. Geralmente, este processo afeta os dois rins de maneira igual e simultânea. Os êmbolos ateromatosos também podem ir para outros órgãos e obstruir o fluxo sanguíneo lá.

A matéria gordurosa pode romper-se espontaneamente quando existe aterosclerose grave da aorta. Pode igualmente ocorrer uma complicação devido à cirurgia ou à angioplastia ou por procedimentos de diagnóstico por imagens relacionadas com a aorta, como uma angiografia, quando os fragmentos de matéria gordurosa que aderem às paredes da aorta se rompem por acidente. A doença renal ateroembólica é mais frequente nos adultos.