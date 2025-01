Retenção urinária

Algumas vezes, as pessoas não conseguem urinar. Em tais casos, a bexiga estica muito dolorosamente em algumas horas quando se enche com urina e as pessoas têm inchaço no baixo-ventre.

Mais comumente, as pessoas são capazes de eliminar alguma urina, mas não podem esvaziar completamente a bexiga. Em tais casos, a bexiga lentamente se estica sem causar dor. Entretanto, as pessoas podem ter dificuldade em começar a urinar, um fluxo de urina fraco ou uma sensação de que a bexiga não se esvaziou completamente. Como a bexiga fica relativamente cheia, as pessoas podem, algumas vezes, ter vazamento de urina (incontinência de transbordamento), diurese noturna (noctúria) ou micção frequente. Como a urina retida pode ser um local fértil para as bactérias, as pessoas podem desenvolver uma infecção no trato urinário.