Incontinência urinária em adultos

As pessoas com sinais alarmantes devem ir para o pronto-socorro imediatamente. As pessoas sem sinais de alerta devem consultar seus médicos. O médico decidirá quando elas precisam se consultar com base em seus outros sintomas e outros quadros clínicos conhecidos.

A maioria das pessoas fica com vergonha de mencionar incontinência para seus médicos. Algumas pessoas acreditam que a incontinência é uma parte normal do envelhecimento. No entanto, incontinência, mesmo a incontinência que está presente há algum tempo ou que ocorre em adultos mais velhos, pode ser aliviada com tratamento. Se os sintomas de incontinência primária são incômodos, interferem com atividades do dia a dia ou fazem as pessoas cortarem suas atividades sociais, elas devem consultar um médico.