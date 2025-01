Controle da micção

Os rins produzem urina constantemente, que flui através de dois tubos (ureteres) para a bexiga, onde a urina é armazenada (consulte a figura: Visualização do trato urinário). A parte mais baixa da bexiga (o colo da bexiga) é rodeada por um músculo (esfíncter urinário) que permanece contraído para manter fechado o canal que transporta a urina para o exterior do corpo (a uretra), de forma que a urina é retida na bexiga até estar cheia.

Esfíncter urinário Imagem

Quando a bexiga está cheia, as mensagens se deslocam ao longo da bexiga para a medula espinhal. As mensagens são, então, transmitidas para o cérebro e a pessoa toma consciência da urgência de urinar. A pessoa que controla a micção pode decidir de forma consciente e voluntária se quer eliminar a urina da bexiga ou retê-la durante algum tempo. Quando se decide urinar, o músculo do esfíncter relaxa e deixa que a urina flua pela uretra, ao mesmo tempo em que os músculos da bexiga se contraem para expulsar a urina para o exterior. Os músculos da parede abdominal e do assoalho pélvico também podem se contrair voluntariamente para aumentar a pressão sobre a bexiga.

Diversas doenças são capazes de interferir no controle da diurese, dentre elas