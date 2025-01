Inicialmente, as pessoas com cistite intersticial podem não apresentar sintomas. Os sintomas normalmente aparecem e gradualmente pioram com os anos, à medida que a parede da bexiga é lesionada. As pessoas sentem dor ou pressão sobre a bexiga ou na pélvis ou baixo-ventre. As pessoas também sentem a necessidade de urinar com frequência e urgentemente, muitas vezes a cada hora. Os sintomas pioram à medida que a bexiga se enche e diminui quando a pessoa urina. Em casos muito graves, as pessoas podem ficar sentadas no vaso sanitário por horas, deixando a urina gotejar continuamente.

Os sintomas podem piorar durante a ovulação ou menstruação, alergias sazonais, estresse físico ou emocional ou relação sexual. Os alimentos com alto teor de potássio (por exemplo, frutas cítricas, chocolate, bebidas cafeinadas e tomates), comidas picantes, fumo e álcool podem piorar os sintomas.