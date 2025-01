O sintoma principal é a incontinência urinária. As pessoas continuamente liberam pequenas quantidades de urina. Os homens tendem a ter disfunção erétil. Algumas pessoas com bexiga neurogênica espástica também sentem a necessidade frequente e, muitas vezes, urgente de urinar, com a necessidade de levantar durante a noite para urinar. As pessoas com a bexiga neurogênica espástica podem ter lesão para outros nervos que causam fraqueza, espasmos musculares e/ou perda da sensação nas pernas.

As pessoas com bexiga neurogênica correm risco de infecções do trato urinário e cálculos no trato urinário. As pessoas também correm o risco de desenvolver hidronefrose (veja a figura Hidronefrose) quando a retenção de urina na bexiga causa o retorno da urina para os rins.