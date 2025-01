Nefropatia de refluxo

Algumas vezes antibióticos para prevenir infecções

Às vezes, cirurgia

As crianças com refluxo vesicoureteral (RVU) e seus pais devem estar cientes dos sintomas da infecção do trato urinário (ITU), que podem variar com a idade. Eles podem incluir febre, vômito, queimação durante a micção e incapacidade de controlar a bexiga. Se o refluxo for moderado ou grave, as crianças podem precisar tomar antibióticos para evitar as ITU. Entretanto, não está claro se os antibióticos evitam a lesão renal.

Algumas vezes, as crianças com RVU grave são tratadas com procedimentos cirúrgicos que visam fortalecer os tecidos ao redor da abertura do ureter para a bexiga e, dessa forma, evitar o refluxo da urina para os ureteres.