Exames laboratoriais

Algumas vezes, exames de imagem

Em geral, exames laboratoriais (testes de função renal) detectam sinais de insuficiência renal, como um aumento no nível de resíduos no sangue ou outras anormalidades características, tais como acidose metabólica e baixos níveis de potássio, ácido úrico ou fosfato. A biópsia renal é o único meio concludente para diagnosticar a nefrite túbulo-intersticial, embora uma biópsia raramente seja realizada, exceto quando a causa não puder ser encontrada ou o tratamento com corticosteroides estiver sendo considerado.

Quando a nefrite túbulo-intersticial se desenvolve repentinamente, a urina pode estar quase normal, apenas com traços de proteínas ou alguns poucos glóbulos brancos, mas muitas vezes as anormalidades são gritantes. A urina pode apresentar um elevado número de glóbulos brancos, incluindo eosinófilos. Os eosinófilos poucas vezes aparecem na urina, mas quando isso acontece, a pessoa pode ter nefrite túbulo-intersticial aguda causada por uma reação alérgica. Nesses casos, os exames de sangue podem mostrar que o número de eosinófilos no sangue está aumentado.

Um médico pode solicitar uma ultrassonografia, cintilografia com radionuclídeos, ou ambos. Quando a causa é uma reação alérgica, os rins aumentam quase sempre de volume devido à inflamação provocada pela reação alérgica. Este aumento pode ser visto na varredura com radionuclídeos ou ultrassom, que são estudos de imagem feitos para diferenciar a nefrite túbulo-intersticial aguda de outros distúrbios renais súbitos.