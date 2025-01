As pessoas com necrose tubular aguda normalmente não têm sintomas. Entretanto, se o quadro clínico for grave, a insuficiência renal (perda da maior parte da função renal) desenvolve-se e a saída da urina das pessoas fica abaixo do normal. Se a insuficiência renal ficar grave, as pessoas podem sentir enjoo, vomitar, ficar fracas, desenvolver espasmos musculares involuntários e ficar confusas.