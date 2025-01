Testes de função renal

Os médicos podem avaliar a função renal realizando exames nas amostras de sangue e de urina.

A creatinina, um resíduo, está aumentada no sangue quando a função renal está muito diminuída.

A depuração da creatinina, um exame mais preciso do que simplesmente medir o nível de creatinina no sangue, pode ser calculada a partir de uma amostra de sangue com o uso de uma fórmula que relaciona o nível de creatinina no sangue à idade, peso e sexo da pessoa. Para determinar a depuração da creatinina com maior precisão, é necessária uma quantidade de urina recolhida num exato momento em conjunto com a determinação da creatinina no sangue.

A cistatina C, uma proteína no sangue, muitas vezes também é medida como indicador da função renal.

O nível de ureia nitrogenada no sangue (blood urea nitrogen, BUN) também pode indicar se os rins estão funcionando bem, embora muitos outros fatores possam alterar o nível de ureia.

(Consulte também Avaliação dos distúrbios renais e urinários.)