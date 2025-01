Obtenção de amostras de tecido e células

A biópsia de próstata é a única maneira definitiva geralmente usada para diagnosticar câncer de próstata (suspeito, por exemplo, se um homem tiver um nível elevado de antígeno específico da próstata ou se um médico palpar um nódulo enquanto faz o toque retal). Complicações sérias com a biópsia de próstata são raras. Elas incluem hemorragia excessiva do reto e infecção generalizada. Portanto, a biópsia de próstata geralmente não é feita se o homem tiver um distúrbio hemorrágico ou uma infecção do trato urinário. Antes do procedimento, homens devem parar de tomar medicamentos que comprometam a coagulação sanguínea (incluindo aspirina).

Alguns médicos receitam antibióticos orais ou injetáveis na época da biópsia e alguns médicos recomendam um enema antes da biópsia. Os médicos inserem um transdutor de ultrassom no reto para obter imagens da próstata, que ajudem a guiar o posicionamento da agulha de biópsia. Em geral, em homens, os médicos administram um anestésico local ou sedação e, em seguida, inserem uma agulha através do transdutor de ultrassom ou através do períneo, entrando na próstata, e removem muitas amostras de tecido. O tecido é então examinado no laboratório em busca de sinais de câncer.

Uma modificação da biópsia da próstata é uma biópsia por fusão com RM. Uma RM da próstata é realizada no homem e, em seguida, uma a duas semanas depois, é feita uma biópsia da próstata guiada por ultrassom. Durante o exame de biópsia, as imagens de RM e de ultrassom são combinadas digitalmente (fusão) para ajudar a criar uma imagem mais precisa das áreas anormais para biópsia.