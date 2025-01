Avaliação dos distúrbios renais e urinários

Em seguida, o médico examina a pessoa. Ele pode tentar palpar os rins. Geralmente não é possível palpar os rins em adultos e crianças normais, exceto às vezes em algumas pessoas muito magras. Os rins podem ser palpados em recém-nascidos normais. Os médicos podem aplicar uma pressão suave no lado da pessoa ou na região lombar (flanco). A dor desencadeada durante esta manobra pode sugerir um problema renal (como inchaço ou infecção). Se uma pessoa tem dificuldade de urinar e sente pressão no abdômen inferior, o médico pode colocar um dedo sobre o abdômen inferior e dar leves pancadas nele. Se o som das pancadas for mais maciço do que deveria ser, a bexiga pode estar inchada (distendida).

Em homens, os médicos examinam a genitália, incluindo os testículos, para verificar se não estão inchados, doloridos ou em posição anormal. Em seguida, os médicos fazem um exame de toque retal para verificar se a glândula prostática está inchada. Uma próstata aumentada pode inibir o fluxo de urina.

Em mulheres, os médicos podem realizar um exame pélvico para determinar se uma inflamação ou irritação da parede vaginal (vaginite) ou dos órgãos genitais está contribuindo para os sintomas do trato urinário.

Os médicos também podem examinar a pele da pessoa para ver se existem alterações relacionadas à doença renal. Eles podem ouvir o coração e os pulmões com um estetoscópio para detectar sons incomuns no coração e pulmões que possam indicar um distúrbio renal. Se os médicos suspeitarem de doença renal crônica, eles avaliam a pessoa para ver se ela está sonolenta ou confusa.