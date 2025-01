O câncer de uretra (o canal que transporta a urina desde a bexiga até o exterior do corpo) é raro, ocorrendo com maior frequência depois dos 50 anos de idade. Pode ocorrer em homens e mulheres e é o único câncer do trato urinário que é mais comum nas mulheres. Certos tipos de papilomavírus humano estão implicados como causa do câncer de uretra, em algumas pessoas. Do contrário, a causa é desconhecida.

Nas mulheres, o primeiro sintoma é, geralmente, a presença de sangue na urina. A quantidade pode ser tão pequena que só é detectável quando observada ao microscópio. Por outro lado, a urina pode apresentar-se visivelmente vermelha. Nos homens e nas mulheres, o fluxo urinário pode ficar obstruído, dificultando a micção ou tornando a saída de urina lenta e fina. Algumas vegetações frágeis, hemorrágicas na abertura exterior da uretra feminina podem revelar-se cancerosas.

Os médicos utilizam um endoscópio (tubo de visualização) para examinar a parte interna da uretra (um procedimento chamado cistouretroscopia). É necessário fazer uma biópsia para identificar positivamente um câncer.

A radioterapia, a remoção cirúrgica da uretra, mas também da bexiga, ou uma combinação da radioterapia e da remoção cirúrgica têm sido usadas para tratar o câncer de uretra. O prognóstico do câncer uretral depende da sua localização exata e da sua extensão.