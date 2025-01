Cirurgia

Numa fase inicial, o tratamento do câncer testicular consiste na extração cirúrgica da totalidade do testículo afetado (orquiectomia radical). Um testículo artificial (prótese) pode ser colocado se o homem desejar. O outro testículo não é extraído para que o homem mantenha níveis adequados de hormônios masculinos e continue fértil. Por vezes, o câncer testicular provoca infertilidade, mas este sintoma pode desaparecer depois do tratamento. Guardar esperma em um banco de esperma pode ser recomendado antes do tratamento.

O tratamento subsequente depende do tipo de câncer testicular e da extensão da doença, que se tornam evidentes após a cirurgia. Para a maioria dos homens, o câncer está localizado e em estágios iniciais. Exames de tomografia computadorizada (TC) do tórax, abdômen e pelve, bem como um exame físico e exames de sangue (marcadores tumorais) são feitos para descartar a disseminação (metástase) do câncer. Se não tiver se disseminado, o tratamento recomendado é a vigilância ativa (monitoramento atento com exames de sangue e TC periódicos).

Em alguns homens com características de alto risco, mas sem evidências de metástases, uma cirurgia pode ser recomendada para remover os linfonodos do abdômen (dissecção de linfonodos retroperitoneais) ou a administração de uma a duas doses de quimioterapia pode ser recomendada para reduzir o risco de recorrência.

Em homens com doença metastática no momento do diagnóstico ou naqueles que desenvolvem recorrência posteriormente, as opções de tratamento incluem quimioterapia, dissecção de linfonodos retroperitoneais ou radioterapia (apenas para seminoma). Uma combinação de tratamentos muitas vezes cura o câncer testicular.