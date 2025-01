Câncer peniano

Os cânceres do pênis são, normalmente, tipos de câncer de pele. O câncer de pele pode ocorrer em qualquer lugar no pênis, mas ocorre com maior frequência na glande peniana (a extremidade em formato de cone do pênis), especialmente na sua base. Os cânceres que afetam a pele do pênis são pouco frequentes nos Estados Unidos, sendo mais raros ainda nos homens circuncidados.

Sintomas de câncer de pênis Carcinoma espinocelular in situ do pênis (antigamente doença de Bowe... Imagem BIOPHOTO ASSOCIATE.SCIENCE PHOTO LIBRARY O câncer normalmente aparece primeiramente como uma área avermelhada e indolor, frequentemente com feridas, mas também pode ser uma área endurecida ou com aparência de verruga. Os cânceres, diferentemente de muitos outros tumores, não cicatrizam durante semanas. A eritroplasia de Queyrat causa uma área aveludada ou com crosta avermelhada e discreta no pênis, normalmente na glande peniana ou no prepúcio interno. Os linfonodos na virilha podem aumentar pelo fato de o câncer ter se propagado nela ou por estarem infectados e inflamados.

Diagnóstico de câncer do pênis Biópsia

Às vezes, tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) Para estabelecer o diagnóstico de câncer do pênis, o médico recolhe uma amostra de tecido para examinar ao microscópio (biópsia). Algumas vezes, uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética é feita para determinar se o câncer se propagou para estruturas próximas ou outros tecidos fora do pênis. Os linfonodos aumentados e inflamados podem ser biopsiados.

Tratamento de câncer do pênis Algumas vezes, fluoruracila tópica ou creme de imiquimode

Cirurgia

Radiação Para o tratamento precoce ou cânceres pequenos, os médicos prescrevem um creme contendo fluoruracila ou imiquimode, ou removem o câncer e uma parte da pele normal circundante com laser durante uma cirurgia. Para alguns cânceres, pode se considerar radioterapia, seja como sementes que são inseridas ou como radiação externa. Para outros cânceres, os médicos removem cirurgicamente o câncer, poupando o máximo de pênis possível. Normalmente, os homens que passam por este tipo de cirurgia são capazes de utilizar o restante do tecido peniano para urinar e para as funções sexuais. Se o câncer envolver áreas maiores, o pênis precisa de uma cirurgia maior. Algumas vezes o câncer peniano se espalha para os linfonodos na virilha e pode ser necessário remover esses linfonodos. Os médicos tratam homens com múltiplos linfonodos inguinais, bilaterais ou volumosos, que causem preocupação com relação a câncer, usando uma quimioterapia neoadjuvante (administrados para encolher o tumor antes da remoção cirúrgica). Se o tumor não puder ser completamente ressecado (retirado cirurgicamente), radiação também pode ser considerada.

Prognóstico do câncer peniano Na maioria dos homens, os cânceres são pequenos e não se propagam. Esses homens sobrevivem por muitos anos após o tratamento. A maioria dos homens com câncer que se propaga além dos linfonodos da virilha morre dentro de cinco anos.