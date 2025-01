Como o câncer de próstata é comum e, algumas vezes fatal, e como os sintomas podem não se desenvolver até o câncer estar avançado, muitos médicos utilizam exames de triagem para homens sem sintomas.

Para detectar um câncer de próstata, os médicos fazem um exame de toque retal (DRE) e um exame de sangue para medir os níveis do antígeno prostático-específico (PSA). Se a glândula da próstata estiver dura, com aumento irregular ou tiver uma protuberância ou se o nível do PSA estiver elevado, o câncer de próstata é mais provável. Entretanto, os níveis de PSA podem ser enganosos. O nível de PSA pode ser normal quando o câncer de próstata está presente e pode ser elevado por outras razões que não o câncer de próstata. Os níveis de PSA normalmente aumentam com a idade e com distúrbios como hiperplasia prostática benigna e prostatite.

A triagem tem a vantagem de encontrar cânceres agressivos precocemente - quando ainda podem ser curados. No entanto, os especialistas discordam sobre se e quando a triagem é útil por vários motivos:

Os testes de triagem podem ser positivos em muitos homens que não têm câncer.

Alguns cânceres de próstata crescem tão lentamente que podem não requerer tratamento.

Raramente, alguns cânceres mais agressivos podem não ser detectados por um teste de PSA padrão.

A triagem usando o exame de sangue para PSA é considerada em todos os homens acima dos 50 anos e em alguns que são mais jovens e têm fatores de risco, como ser negro ou ter histórico familiar de câncer de próstata. Os benefícios da triagem podem diminuir com a idade. As recomendações da Força-tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos indicam que homens entre 55 e 69 anos de idade (mas não aqueles a partir de 70 anos de idade) devem conversar com o médico sobre os benefícios e malefícios da triagem usando o exame de sangue para PSA.

A triagem pode detectar cânceres que, provavelmente, não provocam dor nem causam a morte, mesmo se nunca tivessem sido detectados. Nesses cânceres, os efeitos colaterais do tratamento (por exemplo, disfunção erétil ou incontinência urinária) podem ser mais danosos do que não tratar o câncer. Como no início nem sempre está claro qual câncer de próstata será agressivo (por exemplo, para cânceres com Gleason Grade Group baixo e que envolvem somente uma pequena parte da próstata), historicamente os médicos têm recomendado o tratamento de todos os homens cuja biópsia indicou câncer. Assim, muito mais homens foram tratados para câncer de próstata do que teriam morrido ou tido complicações sérias decorrentes do câncer. Como resultado, muitos dos homens tratados não obtiveram nenhum benefício do tratamento, mas ainda assumiram o risco dos efeitos colaterais. No entanto, mais recentemente, à medida que a compreensão do câncer de próstata aumentou, os médicos agora oferecem a opção de monitoramento atento (vigilância ativa) a certos homens com uma biópsia positiva, adiando o tratamento até que os resultados dos exames periódicos indiquem a necessidade de tratamento (por exemplo, que o câncer está aumentando ou se tornando mais agressivo).

Como o melhor curso de ação ainda não está claro e como os homens podem ter valores e preferências diferentes, os malefícios e benefícios da triagem, biópsia e tratamento devem ser conversados com o médico. Por exemplo, homens que arriscariam uma probabilidade substancial de efeitos colaterais resultantes do tratamento em comparação a um risco muito pequeno de morte causada por um câncer de próstata, podem escolher serem triados. Aqueles que não querem arriscar os efeitos colaterais do tratamento a menos que fosse absolutamente necessário podem escolher não serem triados.