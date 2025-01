Câncer de bexiga

Remoção durante a cistoscopia

Imunoterapia ou quimioterapia intravesical (para cânceres superficiais ou de superfície)

Remoção parcial ou total da bexiga, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia (para cânceres mais profundos e mais invasivos)

Os cânceres que estão somente na superfície interna da bexiga podem ser removidos completamente durante a cistoscopia. Entretanto, as pessoas comumente desenvolvem novos cânceres mais tarde dentro da bexiga. Os médicos podem ser capazes de prevenir a recorrência desses cânceres colocando, repetidamente, o bacilo Calmette-Guérin (BCG - uma substância que estimula o sistema imunológico do corpo) ou medicamentos anticâncer (como gencitabina, docetaxel ou mitomicina C ou nadofaragene firadenoec-vncg) na bexiga depois da remoção total do câncer.

Os cânceres que tenham crescido na parede da bexiga não podem ser totalmente extraídos durante uma cistoscopia. Geralmente, o tratamento adequado consiste na extração total ou parcial da bexiga (cistectomia). Em geral se administra a quimioterapia antes de remover a bexiga, pois já foi demonstrado que isto melhora a sobrevida, em comparação a se tratar apenas com cistectomia. A radioterapia isoladamente ou combinada com quimioterapia é usada na tentativa de curar o câncer em certas pessoas.

Se houver necessidade de se extrair toda a bexiga, o médico deverá traçar um método para que a pessoa possa drenar a urina. A maneira usual tem sido de desviar a rota da urina para uma abertura (estoma) feita na parede abdominal através de uma passagem feita de intestino, chamada alça (conduto) ileal. A urina é, então, coletada em uma bolsa usada fora do corpo.

Conduto ileal (urostomia) Vídeo

Existem vários métodos para desviar a urina, que são cada vez mais comuns e são apropriados para muitas pessoas. Esses métodos podem ser agrupados em duas categorias: neobexiga ortotópica e desvio urinário continente. Em ambas, é construído um reservatório interno para a urina com uma parte do intestino.

No caso da neobexiga ortotópica, o reservatório é ligado à uretra. A pessoa aprende a esvaziar esse reservatório através do relaxamento dos músculos no assoalho pélvico e do aumento da pressão dentro do abdômen, de modo que a urina passe pela uretra, da mesma maneira como passaria de forma natural. A maioria das pessoas permanece seca durante o dia, mas pode registrar-se algum vazamento durante a noite.

Para um desvio urinário continente, o reservatório é conectado a um estoma na parede abdominal. Uma bolsa de coleta não é necessária porque a urina permanece no reservatório até a pessoa esvaziá-lo inserindo um cateter através do estoma no reservatório, o que é feito em intervalos regulares durante o dia. O mais comum destes é chamado bolsa indiana e é feito com parte do cólon.

Câncer que tenha se propagado para além da bexiga, para os linfonodos ou para outros órgãos é tratado com quimioterapia. Diversas combinações diferentes de medicamentos são ativas contra esse tipo de câncer, especialmente quando a sua propagação se limita aos linfonodos. Cistectomia ou radioterapia, incluindo radioterapia com feixe externo, podem ser oferecidas às pessoas que respondem bem à quimioterapia. No entanto, apenas um número relativamente pequeno de pessoas é curado. No caso de pessoas que não são curadas, os esforços são direcionados para o alívio da dor (consulte Sintomas durante uma doença fatal) e questões terminais.