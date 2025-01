Câncer da pélvis renal e do ureter

Cirurgia

Se o câncer não se propagou para além da área da pelve renal e do ureter, o tratamento normal é a remoção cirúrgica de todo o rim e ureter (nefroureterectomia) juntamente com uma pequena parte da bexiga. Após a cirurgia, quimioterapia é frequentemente instilada na bexiga para ajudar a prevenir qualquer recorrência na bexiga. No entanto, em determinadas situações – quando os rins não funcionam bem ou quando a pessoa tem apenas um rim – geralmente não se remove o órgão, uma vez que isso faria com que a pessoal passasse a depender da diálise.

Para tumores de alto grau ou estadiamento elevado, às vezes se faz quimioterapia antes da cirurgia.

Alguns cânceres na pelve renal e ureter (por exemplo, alguns cânceres de baixo grau e baixo risco) são tratados com um laser para destruir as células cancerosas ou com cirurgia que remove somente o câncer em si deixando o rim, a porção não cancerosa do ureter e a bexiga. No entanto, esses cânceres têm um risco maior de recorrência e disseminação. Ocasionalmente, um medicamento, como mitomicina C ou bacilo Calmette-Guérin (BCG – uma substância que estimula o sistema imunológico do corpo) é instilado no ureter ou um medicamento quimioterápico é administrado. A eficácia dos tratamentos a laser e com instilações de medicamentos não está clara.

A cistoscopia (inserção de um tubo flexível de visualização para examinar a parte interna da bexiga) é feita periodicamente após a cirurgia, indefinidamente, porque as pessoas que têm este tipo de câncer estão em risco de desenvolver câncer de bexiga.