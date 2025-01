Efeitos da idade no trato urinário

À medida que as pessoas envelhecem, há uma diminuição lenta, porém constante, do peso dos rins. Depois dos 30 a 40 anos, cerca de dois terços das pessoas (mesmo as que não sofrem de doença renal) manifestam uma diminuição gradual da velocidade com que os rins filtram o sangue. No entanto, a velocidade não se altera no terço restante dos idosos, o que sugere que existem outros fatores, além da idade, que podem afetar a função renal.

À medida que as pessoas envelhecem, as artérias que suprem os rins ficam estreitas. Como as artérias mais estreitas não podem mais suprir sangue suficiente para os rins com tamanho normal, o tamanho do rim pode diminuir. As paredes das pequenas artérias que seguem para os glomérulos se espessam, o que diminui a função dos glomérulos restantes. Juntamente com estas perdas, há uma diminuição na capacidade dos néfrons em excretar os resíduos e muitos medicamentos e uma incapacidade de concentrar ou diluir a urina e de excretar ácido.

No entanto, apesar das alterações relacionadas com a idade, a função renal conserva-se o suficiente para satisfazer as necessidades do organismo. As alterações que se manifestam com a idade não provocam diretamente qualquer doença, ainda que reduzam a quantidade da função renal de reserva disponível. Em outras palavras, ambos os rins podem precisar trabalhar próximos de sua capacidade total para realizar todas as funções renais normais. Dessa forma, mesmo danos pequenos a um ou ambos os rins podem resultar em perda da função renal.