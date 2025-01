Os dedos em baqueta de tambor são um alargamento das pontas dos dedos das mãos ou dos pés e uma alteração no ângulo na região de onde surge a unha.

Os dedos em baqueta de tambor surgem quando há um aumento da quantidade de tecido mole sob os leitos das unhas. As razões do aumento da quantidade de tecido mole não são claras, mas podem estar relacionadas aos níveis proteicos que estimulam o crescimento dos vasos sanguíneos. Dedos em baqueta de tambor ocorrem em alguns distúrbios pulmonares (como câncer de pulmão, abscesso pulmonar, fibrose pulmonar e bronquiectasia), mas não em outros (pneumonia e asma). Dedos em baqueta de tambor também ocorrem em algumas doenças cardíacas antes do nascimento e em doenças hepáticas. Em alguns casos, os dedos em baqueta de tambor podem ser hereditários e, nesse caso, não indicam qualquer problema. Os dedos em baqueta de tambor em si não precisam de tratamento.