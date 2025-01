A cianose é a coloração azulada ou acinzentada da pele, decorrente de oxigenação insuficiente do sangue.

A cianose surge quando circula pela pele sangue sem oxigênio (desoxigenado), que é mais azulado e menos vermelho. A cianose pode ser decorrente de vários tipos de doenças pulmonares ou cardíacas graves que reduzem os níveis de oxigênio no sangue. Pode também resultar de certas malformações congênitas do coração e dos vasos sanguíneos que permitem que o sangue flua diretamente para o coração, sem passar pelos sacos de ar (alvéolos) do pulmão, nos quais o oxigênio é extraído do ar. Esse fluxo sanguíneo anormal é chamado de derivação.

Na derivação, o sangue das veias, pobre em oxigênio, pode fluir diretamente para os vasos sanguíneos que devolvem o sangue dos pulmões para o lado esquerdo do coração, ou diretamente para o lado esquerdo do próprio coração. O sangue pobre em oxigênio, em seguida, é bombeado para o corpo, circulando pela pele e demais tecidos.

A concentração de oxigênio no sangue pode ser estimada pela oximetria de pulso, na qual um sensor é colocado em um dedo ou um lobo da orelha, ou pode ser medida diretamente através da análise da gasometria arterial.

Radiografia torácica, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, testes de função pulmonar e, ocasionalmente, exames complementares podem ser necessários para determinar a causa da diminuição da concentração de oxigênio no sangue, provocando a cianose.

A oxigenoterapia é geralmente o tratamento inicial, assim como em outros quadros clínicos nos quais o nível de oxigênio no sangue está baixo. Muitas malformações que causam desvios podem ser tratadas por cirurgia ou por outros procedimentos.