Diagnóstico por imagem do tórax

Biópsia

Na maioria das vezes, os médicos suspeitam de sarcoidose quando observam suas alterações distintivas, incluindo linfonodos aumentados e achados anormais em radiografias torácicas ou tomografia computadorizada (TC).

Exames adicionais são necessários, tipicamente o exame microscópico de uma amostra de tecido (biópsia) do órgão afetado exibindo inflamação e granulomas, para confirmar o diagnóstico. A broncoscopia com biópsia por agulha guiada por ultrassom tem uma precisão de 90% e é o procedimento preferido para pessoas cujos pulmões estão envolvidos. Outras fontes de amostras de tecido possíveis são anormalidades cutâneas, linfonodos superficiais aumentados e granulomas na conjuntiva. Em geral não se faz uma biopsia do fígado porque granulomas no fígado podem ser causados por outros distúrbios e, então, a biópsia pode não dar um diagnóstico definitivo. A ressonância magnética (RM) cardíaca, RM do cérebro ou coluna vertebral, cintilografias ósseas e eletromiografia podem ser feitas em pessoas com sintomas relacionados a esses sistemas de órgãos.

A tuberculose pode causar muitas alterações semelhantes às causadas pela sarcoidose. Portanto, o médico também realiza um teste cutâneo da tuberculina (e, às vezes, uma biópsia pulmonar) para ajudar a determinar se o problema é tuberculose ou sarcoidose.

Outros métodos que podem ajudar os médicos a estabelecer o diagnóstico de sarcoidose ou avaliar sua gravidade incluem irrigar os pulmões (lavado broncoalveolar) e examinar o líquido. O líquido de um pulmão com sarcoidose ativa contém um grande número de linfócitos, mas esse achado não é exclusivo da sarcoidose. Outro teste ocasionalmente usado é a tomografia por emissão de pósitrons (PET), que pode detectar até mesmo áreas pequenas de sarcoidose afetando outras partes do corpo além dos pulmões.

Em pessoas com fibrose cicatricial pulmonar, os testes de função pulmonar podem indicar que o volume de ar que os pulmões conseguem reter é inferior ao normal. Um teste de caminhada de seis minutos pode ser feito para ajudar a determinar a gravidade do comprometimento pulmonar. Os exames de sangue podem indicar baixas contagens de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos ou, raramente, plaquetas. Os níveis de imunoglobulina geralmente ficam elevados, especialmente em pessoas negras. Os níveis de cálcio no sangue ou na urina podem ficar elevados. As enzimas hepáticas, em particular a fosfatase alcalina, podem ficar elevadas se o fígado for afetado.