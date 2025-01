Reabilitação pulmonar

Pessoas com doença pulmonar grave costuma usam vários medicamentos. Em geral, o uso desses medicamentos deve ser realizado de acordo com instruções precisas e um cronograma complexo. Através de um programa de reabilitação, as pessoas podem aprender sobre as doses e os horários adequados para todos os medicamentos que precisarem tomar. A orientação frequentemente inclui informações sobre a natureza da doença pulmonar e sobre o papel da terapia medicamentosa, incluindo os benefícios esperados, possíveis efeitos colaterais e a técnica adequada para o uso de medicamentos inaláveis. Os programas devem monitorar cuidadosamente o quanto as pessoas estão seguindo as instruções e fornecer orientações a elas e a seus familiares sobre a importância do uso adequado.

As pessoas também aprendem sobre a necessidade de parar de fumar, sobre estratégias respiratórias (como respiração com lábios franzidos, na qual expirações são iniciadas com os lábios fechados para diminuir a frequência respiratória e a falta de ar) e sobre os princípios de conservação da energia física.