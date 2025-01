Algumas pessoas com doença pulmonar crônica precisam apenas de um breve período de oxigenoterapia durante uma crise aguda (exacerbação) da doença. (Consulte também Reabilitação pulmonar.) Outros, nos quais os níveis de oxigênio no sangue permanecem constantemente baixos (como algumas pessoas com DPOC grave), podem precisar receber oxigenoterapia em tempo integral.

Em pessoas com níveis de oxigênio gravemente baixos, oxigenoterapia de longo prazo aumenta a sobrevida. Quanto mais horas por dia o oxigênio for usado, melhor será o resultado. As pessoas sobrevivem por mais tempo quando o oxigênio é utilizado por 12 horas do que quando não é utilizado oxigênio. As pessoas sobrevivem por ainda mais tempo quando o oxigênio é usado continuamente (24 horas por dia). No entanto, em pessoas com níveis de oxigênio leve a moderadamente baixos devido a uma doença pulmonar crônica, o uso prolongado de oxigênio não diminui o risco de morte. Independentemente dos efeitos sobre a mortalidade, o uso prolongado de oxigênio pode diminuir a falta de ar e reduzir o esforço sobre o coração provocado pela doença pulmonar. Tanto a qualidade do sono quanto a capacidade de praticar exercícios tendem a melhorar.

Algumas pessoas com doença pulmonar crônica somente apresentam baixos níveis de oxigênio quando se esforçam fisicamente. Essas pessoas podem limitar o uso de oxigênio aos períodos de esforço. Outras pessoas apresentam baixos níveis de oxigênio somente quando estão dormindo. Essas pessoas podem limitar o uso de oxigênio às horas em que estão dormindo.