Fisioterapia respiratória

Exercícios respiratórios ajudam a encorajar respirações profundas para limitar ou reverter atelectasias pulmonares (colapso dos alvéolos ou pequenos sacos de ar), mas não melhoram a função pulmonar diretamente. Entretanto, os exercícios respiratórios reduzem a probabilidade de complicações pulmonares pós-operatórias em pessoas que fumam muito ou pessoas com doença pulmonar. Esses exercícios são particularmente úteis para pessoas sedentárias com DPOC ou para pessoas recentemente retiradas de um ventilador.

Geralmente, esses exercícios envolvem o uso de um instrumento chamado espirômetro de incentivo. Uma pessoa respira o mais profundamente possível através de um tubo ligado a uma câmara de plástico portátil. A câmara possui uma esfera em seu interior, que se eleva a cada respiração. Idealmente, essa manobra é executada entre cinco e dez vezes consecutivas por hora com a pessoa acordada. Esse dispositivo é utilizado rotineiramente em hospitais antes e depois de cirurgias. No entanto, exercícios de respiração profunda recomendados por enfermeiros e terapeutas respiratórios podem ser mais eficazes do que exercícios de respiração autodirigidos utilizando um espirômetro de incentivo.

Espirômetro de incentivo Imagem

A respiração com lábios franzidos é um tipo de padrão respiratório que pode ser útil quando pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica enchem excessivamente os seus pulmões durante crises de estreitamento das vias aéreas, pânico ou exercícios. Ela também pode funcionar como um exercício de respiração adicional para pessoas em reabilitação pulmonar. As pessoas são instruídas – ou muitas vezes descobrem por si mesmas – a expirar com os lábios parcialmente fechados (franzidos), como se estivessem se preparando para assobiar. Essa prática aumenta a pressão nas vias aéreas e ajuda a prevenir que elas entrem em colapso. Esse exercício não provoca efeitos adversos e algumas pessoas adotam o hábito sem instrução.

As pessoas também podem se beneficiar curvando-se para frente ao respirarem com os lábios franzidos. Nessa posição, a pessoa fica em pé com as mãos e braços estendidos e apoia o corpo sobre uma mesa ou estrutura semelhante.