Pneumonia por aspiração e pneumonite química

Minúsculas partículas da boca frequentemente passam ou são inaladas (aspiradas), chegando às vias aéreas. Geralmente, elas são eliminadas por mecanismos de defesa normais (como tosse) antes que possam entrar nos pulmões e causar inflamação ou infecção. Quando essas partículas não são eliminadas (devido à deficiência dos mecanismos de defesa e/ou porque o volume do material aspirado é muito grande), o resultado pode ser uma pneumonia por aspiração.

O material aspirado da boca e da garganta tem uma maior probabilidade de conter bactérias, que podem causar pneumonia bacteriana. O material aspirado do estômago é geralmente muito acídico e pode danificar gravemente os pulmões, mesmo antes de a infecção se desenvolver.

As pessoas que apresentam risco especial de desenvolver uma pneumonia por aspiração incluem pessoas que

Têm mais idade

Estão debilitadas

Têm dificuldade para engolir (como ocorre devido a um AVC)

Estão sob efeito de álcool ou de outras substâncias

Estão inconscientes devido a anestesia, medicamentos sedativos ou a um problema médico

Estão vomitando

Foram submetidas a procedimentos dentários, respiratórios ou digestivos

Têm a doença do refluxo gastroesofágico

Os sintomas da pneumonia por aspiração não começam por pelo menos um ou dois dias. O sintoma mais comum é

Tosse

Tosse com expectoração (muco espesso ou com coloração alterada). Às vezes a expectoração tem mau cheiro.

Outros sintomas da pneumonia por aspiração incluem

Febre

Falta de ar (dispneia)

Desconforto no tórax

Os médicos geralmente fazem o diagnóstico de pneumonia aspirativa com base nos sinais e sintomas das pessoas com qualquer um dos fatores de risco descritos acima.

Uma radiografia torácica confirma o diagnóstico de pneumonia. Se a radiografia mostrar uma anormalidade em certas partes dos pulmões, como na base pulmonar (localização comum para material aspirado), a causa mais provável será aspiração.

O tratamento da pneumonia aspirativa requer antibióticos. Muitos antibióticos, incluindo clindamicina, amoxicilina/clavulanato, ampicilina/sulbactam e imipeném, podem ser utilizados. As pessoas também podem precisar de cuidados de apoio, como oxigenoterapia ou assistência temporária de uma máquina de respiração.

No caso de pessoas com quadros clínicos que aumentam seu risco de aspiração, os médicos podem parar ou reduzir a dose de medicamentos que causam sedação. Elevar a cabeceira da cama levemente pode ajudar a evitar que alimentos, líquidos ou ácido no estômago subam pela garganta e, em seguida, desçam entrando nos pulmões. O consumo de alimentos com texturas específicas ou de líquidos espessos também ajuda a reduzir o risco de aspiração. Um fonoaudiólogo pode ensinar técnicas específicas de deglutição para a pessoa (por exemplo, engolir enquanto tenta encostar o queixo no peito) para diminuir ainda mais o risco de aspiração.