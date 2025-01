Oximetria de pulso

Frequentemente ecocardiografia com contraste e/ou cintilografia nuclear do pulmão

Os médicos suspeitam de síndrome hepatopulmonar em pessoas com doença hepática que desenvolvem falta de ar. Em caso de suspeita de síndrome hepatopulmonar, os médicos medem a quantidade de oxigênio no sangue usando um sensor colocado no dedo (oximetria de pulso). Algumas vezes, os médicos obtêm uma amostra de sangue depois de a pessoa ter respirado ar ambiente e novamente depois de a pessoa respirar oxigênio e medem os níveis de oxigênio nas amostras.

Um teste que pode ajudar a estabelecer o diagnóstico inclui um tipo de ecocardiograma, no qual uma solução é injetada por via intravenosa (ecocardiograma com contraste), e uma cintilografia nuclear do pulmão. As bolhas na solução usada para o ecocardiograma e a substância radioativa injetada para a cintilografia nuclear atravessam os pulmões mais rapidamente devido às conexões anormais entre pequenas artérias e veias nos pulmões.