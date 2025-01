Empurrar o ar para os pulmões sob muita pressão ou em volume muito alto pode sobrecarregar os pulmões e causar danos pulmonares. Às vezes, os alvéolos frágeis (pequenos sacos de ar nos pulmões) se rompem, permitindo que o ar se acumule em torno dos pulmões causando seu colapso, um quadro clínico denominado pneumotórax. Para evitar esses problemas, o médico tenta limitar o volume e a pressão do ar fornecido pelo ventilador. Por outro lado, pressão e volume insuficientes podem não permitir entrada e saída suficientes de ar, causando a elevação demasiada do nível de dióxido de carbono no sangue e o fechamento de pequenas passagens de ar e dos alvéolos. O médico monitora e adapta constantemente a frequência e o tamanho da respiração fornecida pelo ventilador assim como a pressão do ventilador de modo a encontrar um equilíbrio cuidadoso.

Embora a maioria dos indivíduos submetidos à ventilação mecânica precise de oxigênio extra, o oxigênio em excesso pode, de fato, prejudicar os pulmões. O médico deve monitorar o nível de oxigênio do indivíduo para assegurar o fornecimento da quantidade mais adequada.

As pessoas submetidas à ventilação mecânica, em especial aquelas com intubação traqueal, podem ficar agitadas. Os médicos podem controlar isto com sedativos como propofol, lorazepam e midazolam, ou opioides, como morfina ou fentanila. Esses medicamentos também podem ajudar a aliviar a falta de ar.

Quando é feita a intubação na traqueia, as bactérias do nariz e da boca podem entrar nos pulmões facilmente e causar infecções graves. Essas infecções devem ser diagnosticadas e tratadas o quanto antes.

Como as pessoas em ventilação mecânica não podem comer, se a ventilação mecânica durar mais do que poucos dias, em geral se fornece suporte nutricional com suplementos líquidos através de um tubo colocado no estômago (alimentação por sonda).