Lavado pulmonar

As pessoas que têm poucos ou nenhum sintoma não necessitam tratamento.

Para pessoas com sintomas incapacitantes, o líquido rico em proteínas e gorduras nos alvéolos pode ser lavado com uma solução salina durante a broncoscopia ou utilizando-se tubo especial inserido através da boca ou da traqueia até um pulmão. Este procedimento é chamado lavado pulmonar Às vezes, apenas uma pequena seção do pulmão precisa ser lavada, porém, se os sintomas forem graves e os níveis de oxigênio no sangue muito baixos, a pessoa recebe anestesia geral para lavagem completa do pulmão. Após cerca de três a cinco dias, o outro pulmão é lavado, novamente após a pessoa ter recebido anestesia geral. Uma lavagem é suficiente para algumas pessoas, porém, outras precisam de lavagens a cada seis a doze meses por muitos anos.

O fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos recombinante, uma substância que estimula a produção de glóbulos brancos pelo corpo, pode ser administrado por via inalatória ou injeção subcutânea.

Com frequência, corticosteroides, como a prednisona, não são eficazes e podem, na verdade, aumentar o risco de infecção. Infecções bacterianas são tratadas com antibióticos, geralmente tomados por via oral.

Algumas pessoas com proteinose alveolar pulmonar sentem falta de ar indefinidamente, porém, raramente a doença é fatal se as pessoas afetadas se submeterem a lavagens pulmonares regulares.