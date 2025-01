Pneumonia organizativa criptogênica

Tomografia computadorizada torácica

Algumas vezes, biópsia pulmonar

Os médicos não encontram anormalidades específicas nos exames laboratoriais de rotina. Durante um exame físico, quando os médicos auscultam os pulmões com um estetoscópio, eles frequentemente ouvem sons crepitantes e ocasionalmente chiados quando a pessoa inspira. Testes de função pulmonar geralmente indicam que a quantidade de ar que os pulmões conseguem reter encontra-se abaixo do normal. A quantidade de oxigênio no sangue é geralmente baixa quando a pessoa está em repouso e ainda menor com o esforço.

Uma radiografia do tórax pode ajudar os médicos a fazer um diagnóstico, mas a radiografia é frequentemente inconclusiva. Uma tomografia computadorizada (TC) pode ser realizada e, algumas vezes, os achados são típicos o suficiente para permitir que os médicos estabeleçam um diagnóstico sem pedir exames adicionais.

Em outros casos, para confirmar o diagnóstico, os médicos solicitam uma biópsia pulmonar usando um broncoscópio. Muitas vezes, é necessária uma amostra maior de tecido, que deve ser removida cirurgicamente.