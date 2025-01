Pneumonia intersticial não específica

Tomografia computadorizada torácica

Biópsia pulmonar

Assim como ocorre com outras pneumonias intersticiais idiopáticas, são realizadas radiografias torácicas e tomografia computadorizada TC. Testes de função pulmonar geralmente indicam que a quantidade de ar que os pulmões conseguem reter encontra-se abaixo do normal. A quantidade de oxigênio no sangue geralmente é baixa em repouso e ainda menor com o esforço.

Às vezes, os médicos solicitam uma broncoscopia, lavam partes do pulmão com solução salina e, em seguida, coletam o líquido (lavado broncoalveolar) para exame. Mais da metade das pessoas tem mais linfócitos (um tipo de glóbulos brancos) do que o normal nas lavagens.

Uma biópsia pulmonar é frequentemente necessária para confirmar o diagnóstico.