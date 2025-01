University of Oxford

Massas do mediastino

As massas do mediastino incluem tumores, bolsas cheias de líquido (cistos) e outras anormalidades nos órgãos do mediastino. Tais órgãos são o coração, o timo, alguns linfonodos e partes da traqueia, esôfago, aorta, glândula tireoide e glândula paratireoide.

Essas massas podem não causar sintomas, mas podem causar dor torácica, perda de peso, febre, dificuldade para engolir, tosse e dificuldade respiratória, principalmente em crianças.

Para o diagnóstico, são necessárias radiografias torácicas, tomografias computadorizadas e biópsias.

O tratamento depende da causa da massa.

(Consulte também Considerações gerais sobre doenças da pleura e do mediastino.)

O mediastino (cavidade torácica) refere-se a uma área limitada pelo esterno na parte anterior, pela coluna vertebral na parte posterior, pelo pescoço na parte superior e pelo diafragma na parte inferior. O mediastino contém o coração, o timo, alguns linfonodos e partes da traqueia, esôfago, aorta, glândula tireoide e glândula paratireoide. Ele não inclui os pulmões.

O médico classifica as massas de acordo com a parte do mediastino em que se desenvolveram: frontal (anterior), média ou traseira (posterior, veja a figura Localizando o mediastino). A área na qual a massa se desenvolve pode fornecer pistas da causa.

As massas do mediastino podem ser

Cancerosos

Não canceroso

Massas cancerosas incluem linfomas (de Hodgkin e não Hodgkin).

As massas não cancerosas incluem cistos no coração e bolsas ou abaulamentos que crescem nas paredes de um órgão, como no esôfago (chamado divertículo) ou na aorta (chamado aneurisma). Infecções podem causar o aumento dos linfonodos no mediastino.

As crianças podem ter um defeito congênito no mediastino (por exemplo, cistos, anormalidades nos vasos sanguíneos ou desenvolvimento anormal do esôfago).

Os órgãos podem aumentar de tamanho, como ocorre quando um bócio se forma na tireoide.

Sintomas de massas mediastinais Algumas vezes, as massas no mediastino não provocam sintomas, principalmente pequenas massas em adultos. Massas, incluindo cânceres, têm maior probabilidade de provocar sintomas em crianças. Os sintomas mais comuns em adultos e crianças são dor torácica e perda de peso. Algumas massas provocam febre. Outras causam dificuldade para engolir. Em crianças, as massas do mediastino têm maior probabilidade de provocar tosse ou falta de ar devido porque a massa comprime as vias aéreas.

Diagnóstico de massas mediastinais Radiografia do tórax As massas no mediastino geralmente são descobertas ao se fazer uma radiografia torácica ou outro exame de imagem para avaliar sintomas como dor torácica, tosse ou dificuldade de respirar, ou por algum outro motivo. Outros exames, geralmente tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) e biópsia são necessários para determinar a causa da massa.