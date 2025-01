Sintomas da hemossiderose pulmonar idiopática em crianças incluem episódios repetidos de falta de ar e tosse. No início, a tosse é geralmente seca. Posteriormente, a pessoa pode tossir sangue. Ao invés disso, as crianças com hemossiderose pulmonar idiopática podem apresentar atraso do crescimento e anemia por deficiência de ferro. Crianças com atraso no crescimento estão extremamente abaixo do peso. Uma anemia por deficiência de ferro causa fadiga, palidez e fraqueza.

Os sintomas mais comuns em adultos são falta de ar durante atividades e sintomas de anemia por deficiência de ferro.