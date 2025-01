A toracocentese é a colocação de uma agulha na cavidade torácica, através da pele, para coletar uma amostra de líquido.

Na toracocentese, o líquido que se acumulou de forma anormal no espaço pleural (chamado derrame pleural) é removido. As duas principais razões para realizar uma toracocentese são

Obter uma amostra de líquido para testes diagnósticos

Aliviar a falta de ar causada pela compressão do líquido sobre o tecido pulmonar

Durante o procedimento, a pessoa senta-se confortavelmente e se inclina para a frente, apoiando os braços sobre suportes. Uma pequena área da pele nas costas é limpa e anestesiada com um anestésico local. Em seguida, o médico introduz uma agulha entre duas costelas para o interior da cavidade torácica, mas sem chegar ao pulmão, e retira um pouco de líquido com uma seringa. Frequentemente, o médico usa uma ultrassonografia como guia (para determinar onde inserir a agulha). O líquido coletado é analisado para avaliar sua composição química e determinar se estão presentes bactérias ou células cancerosas.

Se um grande volume de líquido tiver se acumulado, ele pode precisar ser removido através de um cateter plástico e pode ser necessário o uso de um recipiente maior do que uma seringa para a retirada do líquido. O líquido pode precisar ser drenado ao longo de vários dias, caso em que um tubo maior (dreno torácico ou cateter de drenagem) é deixado no tórax e aspirado continuamente.

O risco de complicações durante e após a toracocentese é baixo. A pessoa pode sentir um pouco de dor quando o pulmão se enche de ar e se expande contra a parede torácica ou pode sentir a necessidade de tossir. Além disso, a pessoa pode sentir uma breve tontura e falta de ar. Outras possíveis complicações (listadas por ordem de frequência) incluem

Punção do pulmão com vazamento de ar para o espaço pleural (pneumotórax)

Sangramento para dentro do espaço pleural ou parede torácica

Desmaio

Infecção

Punção do baço ou fígado

Acúmulo de líquido dentro do próprio pulmão (edema pulmonar), se uma grande quantidade de líquido que esteve presente por semanas a meses for retirada rapidamente.

Uma radiografia torácica pode ser realizada após o procedimento para determinar quanto líquido pode ter permanecido e se houve alguma complicação.

(Veja também Histórico clínico e exame físico para distúrbios pulmonares.)