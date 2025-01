Prova de esforço

Este teste simples mede a distância máxima que a pessoa consegue andar em uma superfície plana, no seu próprio ritmo, em seis minutos. O teste avalia a função geral da pessoa, mas se a capacidade de exercício da pessoa estiver reduzida, ela não responde qual dos órgãos ou sistemas individuais (ou seja, coração, pulmões, músculos e ossos ou outros órgãos e sistemas) é o fator limitante. Os resultados dos testes podem ser afetados pelo esforço da pessoa.

Este teste é usado antes do transplante pulmonar e da cirurgia de redução do volume pulmonar, para monitorar a resposta aos tratamentos e à reabilitação pulmonar e para prever o risco de incapacidade ou morte em pessoas com distúrbios cardíacos e pulmonares.