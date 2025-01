Mediastinoscopia e mediastinotomia

Mediastinoscopia é o exame visual direto da área dentro do meio do tórax entre os dois pulmões (o mediastino) através de um tubo de visualização (mediastinoscópio). Mediastinotomia é a abertura cirúrgica do mediastino.

O mediastino contém o coração, a traqueia, o esôfago, o timo e os nódulos linfáticos. Quase todas as mediastinoscopias são usadas para diagnosticar a causa do aumento dos linfonodos localizados em regiões profundas do tórax ou avaliar o quanto o câncer de pulmão se espalhou antes da cirurgia torácica (toracotomia) ser feita.

Localizando o mediastino

A mediastinoscopia é feita em uma sala cirúrgica com a pessoa sob anestesia geral. Uma pequena incisão é feita na concavidade logo acima do esterno. O instrumento é, então, inserido para dentro do tórax na frente da traqueia, permitindo que o médico observe o conteúdo do mediastino ao lado da traqueia e colete amostras para testes diagnósticos, se necessário.

A mediastinotomia dá acesso direto a estruturas inacessíveis por mediastinoscopia.

Apesar de a mediastinoscopia e a mediastinotomia serem, em geral, bastante seguras, ocasionalmente ocorrem complicações, incluindo reações a medicamentos anestésicos, infecções e lesões pulmonares que fazem o ar vazar para o espaço pleural (pneumotórax). Complicações mais raras, porém mais graves, incluem sangramento causado pela lesão de um dos grandes vasos sanguíneos próximos ao coração e lesão de um nervo no tórax (que pode causar rouquidão).

