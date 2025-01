Histórico clínico e exame físico para distúrbios pulmonares

Durante o exame físico, o médico observa o peso da pessoa e seu aspecto geral. Ele observa o humor geral da pessoa e sua sensação de bem-estar, que também podem ser afetados por uma doença pulmonar ou das vias aéreas.

Um médico pode pedir para a pessoa andar ou subir um lance de escadas para ver se uma dessas atividades provoca falta de ar. Estas atividades podem ser realizadas enquanto se mede a oximetria de pulso, que é uma maneira de medir a quantidade de oxigênio no sangue. O uso do oxímetro de pulso pode permitir que o médico determine se o nível de oxigênio no sangue está baixo ou se diminui durante o esforço.

É importante avaliar a cor da pele, pois uma coloração azulada ou acinzentada (cianose) pode indicar uma quantidade inadequada de oxigênio no sangue. Os dedos são examinados para baqueteamento (aumento no tamanho das áreas ao redor das pontas dos dedos).

Um médico observa o tórax para determinar se a frequência respiratória e os movimentos estão normais.

Usando um estetoscópio, o médico escuta os sons respiratórios para determinar se o fluxo de ar está normal ou obstruído, se os pulmões contêm líquido ou se existem quaisquer sons respiratórios anormais.

Ao percutir o tórax (percussão) e/ou sentir como as vibrações causadas pela fala são transmitidas para a parede torácica, um médico frequentemente pode determinar se os pulmões estão cheios de ar ou colapsados e se o espaço em torno dos pulmões contém líquido.

Além do exame do tórax, poderá ser necessário um exame físico completo, pois os distúrbios dos pulmões podem afetar outras partes do corpo. Além disso, alguns sintomas que parecem sugerir um distúrbio pulmonar podem ser causados por um problema em outra parte do corpo. Por exemplo, falta de ar pode refletir uma anormalidade dos rins ou no coração.