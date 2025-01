Considerações gerais sobre exames para doenças pulmonares

Depois de os médicos concluírem o histórico clínico e exame físico, é frequente que solicitem uma radiografia do tórax. Os resultados do histórico, exame físico e radiografia do tórax geralmente sugerem outros testes ou exames que possam ser necessários para determinar o que está causando os sintomas da pessoa.

Os médicos podem testar quanto a distúrbios pulmonares medindo a capacidade pulmonar de reter e movimentar ar e de absorver o oxigênio. Estes testes (denominados testes de função pulmonar) são mais úteis em determinar o tipo geral de distúrbio pulmonar e sua gravidade. Outros testes, incluindo exames adicionais de imagem torácica, broncoscopia e toracoscopia, permitem que os médicos determinem a causa específica de um distúrbio pulmonar.

Como distúrbios cardíacos também podem causar falta de ar e outros sintomas que podem sugerir um distúrbio pulmonar, e como os distúrbios pulmonares podem afetar o coração, é frequente que os médicos solicitem um eletrocardiograma (ECG, para medir os impulsos elétricos do coração) e um ecocardiograma (ultrassonografia do coração) em pessoas com esses sintomas.