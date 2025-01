Às vezes, como parte de um exame broncoscópico, os médicos fazem outros procedimentos para coletar amostras para exame em laboratório.

O lavado broncoalveolar é um procedimento que os médicos podem usar para coletar amostras das vias aéreas de pequenas dimensões e sacos de ar (alvéolos) que não podem ser vistos através do broncoscópio. Depois de inserir o broncoscópio em uma via aérea de pequenas dimensões, o médico administra solução salina (soro fisiológico) através do instrumento. O líquido é, então, aspirado de volta para a broncoscópio, trazendo células e bactérias com ele. O exame do material no microscópio ajuda no diagnóstico de infecções e cânceres. O líquido também pode ser colocado em recipientes contendo nutrientes especiais e deixado por um tempo, para verificar se bactérias crescem (cultura), sendo esta a melhor maneira de diagnosticar infecções.

A biópsia pulmonar transbrônquica envolve a obtenção de uma amostra (pedaços) de tecido pulmonar utilizando uma pinça especial introduzida por um canal no broncoscópio. O broncoscópio é introduzido em vias aéreas progressivamente menores até alcançar a área em questão. Um médico pode usar um fluoroscópio (um dispositivo de imagem que utiliza radiografias para mostrar as estruturas internas do corpo em uma tela) para orientação na identificação da área em questão. Tal orientação também pode diminuir o risco de perfuração acidental do pulmão com vazamento de ar para o espaço pleural (pneumotórax). Embora a biópsia pulmonar transbrônquica aumente o risco de complicações durante a broncoscopia, ela fornece informações diagnósticas adicionais e pode tornar a realização de uma cirurgia de grande porte desnecessária.

Uma punção aspirativa transbrônquica às vezes é feita. Nesse procedimento, uma agulha é inserida na parede brônquica através do broncoscópio. A agulha pode ser inserida através da parede de uma via aérea grande com uso de visualização direta ou através da parede de uma das vias aéreas de pequenas dimensões utilizando um equipamento de radiografia para visualização. Um médico pode conseguir extrair células dos linfonodos suspeitos para examinar em um microscópio. Ultrassonografia endobrônquica (EBUS) pode ser usada para ajudar a guiar a biópsia com agulha.

Com a lavagem brônquica, uma solução de água salgada é injetada através do broncoscópio e subsequentemente aspirada das vias aéreas. As células e outros materiais recuperados podem ser examinados para ajudar a identificar a doença pulmonar. A lavagem brônquica é semelhante à lavagem broncoalveolar, mas usa muito menos água.

Na escovação brônquica, uma escova é avançada através do broncoscópio e usada para soltar as células de áreas de interesse para que possam ser examinadas.

A broncoscopia de navegação usa um software para combinar imagens obtidas da tomografia computadorizada (TC) para construir um mapa “virtual” (em três dimensões) do pulmão. O mapa é usado para identificar um caminho até uma área-alvo para biópsia, mas que é profunda (está na periferia) no pulmão. Essas áreas são mais difíceis de acessar usando broncoscopia do que áreas que não estão em localização tão periférica no pulmão. Durante a broncoscopia de navegação, as imagens do broncoscópio podem ser combinadas com o mapa virtual em tempo real para ajudar a guiar o broncoscópio pelo melhor caminho. A broncoscopia de navegação eletromagnética é uma forma de broncoscopia de navegação na qual imagens derivadas de um campo eletromagnético também são usadas.