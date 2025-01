A aspiração é utilizada para a obtenção de muco e outros líquidos (secreções) e células da traqueia e das grandes vias respiratórias (brônquios) e é habitualmente utilizada em pessoas que estão em ventilação mecânica ou apresentam problemas com nervos ou músculos que tornam a tosse menos eficaz para produzir secreções. A aspiração é utilizada para obter amostras para exame microscópico ou cultura quando os médicos precisam identificar qual organismo está causando uma infecção pulmonar e para ajudar a remover as secreções das vias aéreas quando a tosse é inadequada.

Uma extremidade de um tubo de plástico claro e longo é ligada a uma bomba de sucção; a outra extremidade é inserida através de uma narina ou boca e na traqueia. Quando o tubo está em posição, é aplicada sucção intermitente com duração de dois a cinco segundos. Com pessoas que têm um tubo no pescoço que leva à traqueia (traqueostomia) ou um tubo no nariz ou boca que leva à traqueia (tubo endotraqueal), o tubo de sucção pode ser inserido diretamente no tubo que conduz à traqueia. Algumas vezes, inserir um pouco de água salgada pelo tubo que conduz à traqueia facilita a remoção de secreções e células através de aspiração.

