Análise da gasometria arterial (GSA) e Oximetria de pulso

A quantidade de oxigênio no sangue pode ser monitorada sem coleta de amostra de sangue, por meio de um sensor colocado em um dedo ou no lobo de uma orelha – procedimento chamado oximetria de pulso. Contudo, quando um médico também precisar medir o dióxido de carbono ou a acidez no sangue (por exemplo, em certas pessoas gravemente enfermas), em geral é necessária uma gasometria arterial ou venosa. Uma gasometria arterial também pode fornecer uma medição mais precisa do nível de oxigênio do sangue do que a oximetria de pulso.

Um médico pode fazer a oximetria de pulso enquanto ou depois de a pessoa andar ou subir um lance de escadas para ver se o esforço causa uma diminuição nos níveis de oxigênio presentes no sangue.