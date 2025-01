Causas comuns de atelectasia geralmente envolvem um dos seguintes

Bloqueio de um dos dutos (brônquios) que se ramificam da traqueia e chegam ao tecido pulmonar

Quadros clínicos que diminuem a respiração profunda ou suprimem a capacidade da pessoa de tossir

O bloqueio pode ser causado por algo no interior do brônquio, como um plug de muco, um tumor ou um objeto estranho inalado (como um comprimido, partículas de alimento ou um brinquedo). Alternativamente, o brônquio pode estar sendo bloqueado por algo pressionando a passagem desde o exterior, como um tumor ou um linfonodo aumentado. O bloqueio externo também pode ocorrer se o espaço pleural (o espaço fora dos pulmões, mas dentro do tórax) contiver uma grande quantidade de líquido (derrame pleural) ou ar (pneumotórax).

Quando um brônquio ou via aérea menor (bronquíolo) ficam bloqueados, o ar nos alvéolos que ultrapassou o bloqueio é absorvido e entra na corrente sanguínea, fazendo com que os alvéolos se encolham e se comprimam. A área de colapso pulmonar pode ser infectada por bactérias e glóbulos brancos podem se acumular atrás (no interior) do bloqueio. A ocorrência de infecção é particularmente provável se atelectasia persistir por vários dias ou mais. Se atelectasia persistir por meses, o pulmão pode não voltar a se expandir facilmente.

Qualquer quadro clínico que diminua a respiração profunda ou suprima a capacidade de a pessoa tossir pode causar ou contribuir para a atelectasia. Grandes doses de opioides ou sedativos podem diminuir a respiração profunda. A atelectasia é comum após anestesia geral, que suprime temporariamente a tosse e o desejo de respirar de uma pessoa. A atelectasia é particularmente comum após uma cirurgia torácica ou abdominal, porque os efeitos de receber anestesia geral podem ser adicionados à dor associada à respiração profunda, que faz com que as pessoas respirem superficialmente. Dor torácica ou abdominal por outras causas (por exemplo, devido a lesão ou pneumonia) também tornam a respiração profunda dolorosa.

Certas doenças neurológicas, imobilidade e deformidades torácicas podem limitar os movimentos do tórax e, assim, diminuir a respiração profunda, como também pode o inchaço abdominal. As pessoas que estão muito acima do peso ou obesas também estão em maior risco de desenvolverem atelectasia.