A cavidade do peito (torácica) é a área rodeada pelas vértebras torácicas, as costelas, o esterno e o diafragma. Os pulmões estão alojados na cavidade torácica, um espaço onde também está o mediastino. (Veja também Considerações gerais sobre o sistema respiratório.)

O mediastino está no centro do tórax (peito) e aloja o coração, o timo e os gânglios linfáticos, além de partes da aorta, da veia cava, da traqueia, do esôfago e diversos nervos. Ele engloba a área limitada pelo tórax (esterno) na parte anterior (frente), a coluna vertebral na parte posterior, a entrada para cavidade torácica na parte superior e o diafragma na parte inferior. O mediastino separa o pulmão esquerdo do direito, de modo que funcionem como duas cavidades torácicas separadas. Por exemplo, se a parede torácica fosse perfurada em um dos lados e provocasse o colapso do pulmão daquele lado, o outro pulmão permaneceria inflado e funcional, pois os dois pulmões estão separados pelo mediastino.

Localizando o mediastino

Uma caixa óssea (comumente chamada caixa torácica), formada pelo esterno, costelas e coluna vertebral, protege os pulmões e os outros órgãos no tórax. Os 12 pares de costelas curvam-se em torno do tórax a partir da parte posterior (costas). Cada par está ligado aos ossos (vértebras) da coluna vertebral. Na parte frontal do corpo, os sete pares superiores de costelas estão ligados ao esterno por cartilagem. O oitavo, nono e décimo pares de costelas se unem à cartilagem do par acima deles. Os últimos dois pares (costelas flutuantes) são mais curtos e não se unem na frente (veja a Figura A função do diafragma na respiração).