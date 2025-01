Medicamentos para prevenir e tratar a asma

Inaladores de doses controladas (inaladores portáteis contendo gás pressurizado) são o método mais comumente usado para administrar os medicamentos beta-adrenérgicos inaláveis. A pressão transforma o medicamento em um spray fino contendo uma dose medida do medicamento. A inalação deposita o medicamento diretamente nas vias respiratórias, de modo que ele atua rapidamente, mas o medicamento pode não atingir vias aéreas que estão gravemente estreitadas. Para as pessoas que têm dificuldade em utilizar um inalador de doses controladas, podem ser usados espaçadores ou câmaras de suspensão. Esses dispositivos aumentam a quantidade de medicamento disponível nos pulmões. Com qualquer tipo de inalador, o uso de uma técnica adequada é essencial. Se o dispositivo não for usado corretamente, o medicamento não atingirá as vias respiratórias.

Inalador de doses controladas Imagem

Uma formulação do medicamento em pó seco também está disponível para muitos broncodilatadores. A formulação em pó é mais fácil para algumas pessoas usarem, em parte porque exige menos coordenação com a respiração do que ao usar um inalador dosimetrado.

Como utilizar um inalador de d... Vídeo

Um nebulizador pode ser usado para administrar beta-adrenérgicos diretamente aos pulmões. Um nebulizador usa ar pressurizado ou de ondas de som ultrassônicas para criar uma névoa contínua de medicamento que é inalada sem a necessidade de se coordenar a respiração com a administração. É frequente que os nebulizadores sejam portáteis e algumas unidades podem até mesmo ser conectadas à fonte de energia do carro. Nebulizadores e inaladores de doses controladas muitas vezes fornecem diferentes quantidades de medicamento com uma dose única, mas ambos são capazes de fornecer quantidades suficientes de medicamento aos pulmões. É menos provável que o tratamento com um nebulizador alcance vias aéreas mais distantes em pessoas que estejam respirando confortavelmente sem inspirar profundamente, tornando o tratamento com nebulizador menos eficaz do que um inalador dosimetrado usado corretamente ou uma formulação de pó seco.

Nebulizador com bocal Imagem

Outros broncodilatadores, incluindo o anticolinérgico ipratrópio administrado via nebulizador, podem ser combinados com medicamentos beta-adrenérgicos para as crises agudas. Uma combinação de ipratrópio mais albuterol para administração via inalador de doses controladas também está disponível.

Outras apresentações de beta-adrenérgicos também estão disponíveis. Medicamentos beta-adrenérgicos também podem ser tomados na forma líquida, em comprimidos ou injetados. No entanto, os medicamentos orais tendem a agir mais lentamente do que os inalatórios ou injetáveis e são mais propensos a causar efeitos colaterais, sendo portanto, menos usados pelos médicos. Os efeitos colaterais incluem ritmos cardíacos anormais, especialmente quando usados em excesso.