A oftalmia simpática é a inflamação do trato uveal (uveíte) que ocorre em um olho após lesão ou cirurgia no outro olho.

A oftalmia simpática é um tipo raro de uveíte que causa a formação de aglomerados anormais de células (granulomas). Esse distúrbio ocorre no olho lesionado após uma lesão perfurante (quando um lápis, caneta ou algo com ponta penetra no olho) ou após uma cirurgia no outro olho (lesionado). Com o tempo o trato uveal do olho lesionado fica inflamado. A uveíte surge de 2 a 12 semanas após a lesão ou cirurgia, na maioria das pessoas afetadas. Muito raramente a oftalmia simpática surge antes de 1 semana ou passados 30 anos da lesão inicial ou da cirurgia.

Considerações gerais sobre o trato uveal

Causas da oftalmia simpática A causa da oftalmia simpática não é totalmente conhecida. Muitos médicos acreditam que ela é devida a uma disfunção do sistema imunológico do corpo, que leva o corpo a atacar o trato uveal não lesado.

Sintomas da oftalmia simpática Sintomas de oftalmia simpática costumam incluir moscas volantes e visão reduzida.

Diagnóstico da oftalmia simpática Avaliação médica Os médicos baseiam o diagnóstico de oftalmia simpática em um exame do olho e se a pessoa sofreu uma lesão ou foi submetida a uma cirurgia recente no olho e se há uma inflamação em ambos os olhos.