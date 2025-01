Antibióticos

Algumas vezes corticosteroides ou cirurgia

A endoftalmite é uma emergência médica.

O tratamento imediato com antibióticos quase sempre é necessário para se preservar a visão e para proteger a saúde ocular. Um atraso de até mesmo poucas horas pode resultar na perda de visão irreversível em casos extremos. A escolha do antibiótico pode ser ajustada dependendo de qual organismo for o responsável pela endoftalmite. Os antibióticos podem ser injetados no olho, administrados na veia (por via intravenosa), ou ambos.

Pessoas com visão muito comprometida ao procurar um médico podem receber corticosteroides ou serem indicadas a uma cirurgia. Corticosteroides podem ser administrados por via oral durante alguns dias depois de uma injeção com antibiótico ou podem ser injetados no olho. Pode ser necessário recorrer à cirurgia para eliminar o tecido infectado dentro do olho e melhorar a possibilidade de parar a infecção.