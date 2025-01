Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa e o exames que podem ser necessários (consulte a tabela Perda súbita da visão).

Os médicos pedem que o paciente descreva quando ocorreu a perda de visão, há quanto tempo isso vem ocorrendo e se tem piorado. Também perguntam se a perda de visão afeta um ou os dois olhos e se a perda de visão é total ou se afeta somente uma parte específica do campo de visão. Podem ser feitas perguntas sobre outros sintomas visuais, como moscas volantes, flashes luminosos, halos em torno de luzes, visão distorcida das cores, padrões irregulares ou em mosaicos, ou dor ocular. Os médicos perguntam sobre sintomas que não estão relacionados aos olhos e fatores de risco para doenças que possam causar problemas oculares.

O exame físico se concentra principalmente nos olhos, mas os médicos também podem realizar um exame físico geral.

Para o exame do olho, primeiro os médicos verificam a nitidez da visão (acuidade visual), em geral por meio da leitura da tabela de letras, começando com um olho coberto e depois com ambos descobertos. Os médicos verificam como a pupila se contrai em resposta à luz e como os olhos conseguem seguir um objeto em movimento. Pode ser verificada a visão em cores. O médico examina os olhos e pálpebras com uma lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho em alta resolução) e mede a pressão intraocular. O oftalmologista, após pingar um colírio para dilatar a pupila, examina atentamente a retina com uma lâmpada de fenda ou com uma luz que sai de uma lâmpada em um dispositivo na cabeça através de um instrumento portátil.