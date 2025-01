Outros sintomas oculares

As pessoas com daltonismo (discromatopsia) são incapazes de distinguir algumas cores ou as interpretam com uma intensidade diferente das pessoas não afetadas pela doença. Por exemplo, na forma mais comum de daltonismo (falta de percepção das cores vermelha e verde), as pessoas podem ter menos capacidade de distinguir o verde, o vermelho, ou ambos. Nos semáforos, a pessoa com daltonismo para as cores vermelho e verde deve ser orientada por sinais que não a cor da luz.

As alterações são muitas vezes sutis e várias pessoas não percebem que têm daltonismo.

Em geral, o daltonismo existe desde o nascimento e quase sempre se deve a um gene recessivo ligado ao cromossomo X, o que significa que praticamente todas as pessoas afetadas são do sexo masculino. As mulheres não costumam ser afetadas, mas podem passar aos seus filhos o gene do daltonismo.

A maioria dos casos de daltonismo se deve a uma deficiência relativa ou anomalia de um dos tipos de células da retina que detectam a luz (fotorreceptores). Um exemplo é o daltonismo para as cores vermelho-verde, a sua forma mais comum. No entanto, o daltonismo para as cores azul e amarela pode ser causado por uma doença do nervo óptico e geralmente é adquirida em vez de ser uma doença hereditária. O daltonismo também pode ter como causa um problema do cérebro em interpretar a cor (mais que um problema nos olhos).

As pessoas devem se submeter a um exame para o daltonismo se um familiar tiver esta anomalia. Alguns indivíduos podem ser examinados se percebem que têm dificuldade em distinguir as cores. Outras pessoas podem não perceber o problema até fazerem um exame de vista necessário para um trabalho ou para tirar uma licença (como para pilotar um avião) que exige a capacidade de distinguir as cores.

O daltonismo não pode ser tratado.