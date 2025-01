Larner College of Medicine, University of Vermont

A dilatação ou protrusão de um ou de ambos os olhos é chamada de proptose ou exoftalmia. Em geral o termo exoftalmia é usado para descrever os olhos salientes causados pela doença de Graves, um distúrbio que leva à hiperatividade da glândula tireoide (hipertireoidismo). Olhos salientes não são a mesma coisa que olhos proeminentes. Algumas doenças que podem alterar a aparência do rosto e dos olhos, mas não causam real dilatação do olho são a doença de Cushing e obesidade grave.

Olho esbugalhado (proptose) Imagem © Springer Science+Business Media

A protrusão do olho algumas vezes causa outros sintomas. Os olhos podem ficar secos e irritados (o que leva ao lacrimejamento) porque a protusão pode não permitir que as pálpebras se fechem corretamente. E também porque a pessoa pode piscar com menor frequência ou dar a impressão de estar olhando fixamente para alguma coisa. Dependendo da causa da protrusão, as pessoas podem ter outros sintomas, como visão dupla ou dificuldade de focar em objetos. Uma protusão prolongada pode prejudicar a visão pelo alongamento do nervo óptico. A visão pode ficar prejudicada se a doença causadora da protrusão também pressionar o nervo óptico.

Causas de olho saliente A causa mais comum em adultos é a doença de Graves, que causa edema do tecido atrás e em volta do olho, empurrando o globo ocular para a frente. Em crianças, a causa mais comum é infecção. Outras causas não são comuns. Podem ser tumores, sangramento, infecções (em adultos) e, raramente, inflamação de estruturas dentro da órbita sem infecção (chamado de pseudotumor orbital). O glaucoma presente desde o nascimento (glaucoma primário infantil) pode fazer com que os olhos aumentem, e isso dá a impressão de que os olhos foram empurrados para a frente. Tabela Algumas causas e características de olhos salientes Tabela

Avaliação de olho saliente As informações a seguir podem ajudar as pessoas a decidir quando a avaliação médica é necessária e a saber o que esperar durante a avaliação. Sinais de alerta Nas pessoas com olhos salientes, alguns sintomas e características são motivos de preocupação. Incluem Perda ou diminuição da visão

Visão dupla

Dor ou vermelhidão no olho

Dor de cabeça

Febre

Pulsação dos olhos salientes

Olhos salientes em recém-nascidos ou crianças Quando consultar um médico Pessoas com sinais de alerta devem procurar o médico o quanto antes, assim como aquelas que desenvolveram olhos salientes em poucos dias. Pessoas sem sinais de alerta devem procurar um médico assim que possível, embora uma demora de uma semana ou mais provavelmente não vai piorar o quadro. O que o médico faz Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para o olho saliente e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características de olhos salientes). Os médicos perguntam Há quanto tempo os olhos estão salientes

Se os dois olhos estão salientes

Se a protrusão (olhos salientes) parece piorar

Se a pessoa tem outros sintomas, como secura, maior produção de lágrimas, visão dupla, perda de visão, irritação ou dor

Se a pessoa tem sintomas de hipertireoidismo, como incapacidade de tolerar calor, aumento de sudorese, tremores involuntários, ansiedade, aumento de apetite, diarreia, palpitações e perda de peso A protrusão que se desenvolveu rapidamente (em poucos dias) sugere diferentes causas da protrusão que tenha se desenvolvido ao longo dos anos. A rápida protrusão em um dos olhos sugere hemorragia na cavidade ocular (órbita), que pode ocorrer após cirurgia ou lesão, ou infecção ou inflamação da cavidade ocular. A protrusão que se desenvolve devagar sugere doença de Graves (quando afeta os dois olhos) ou um tumor na cavidade ocular (quando afeta apenas um olho). O exame físico se concentra nos olhos. O médico examina o olho e verifica se há vermelhidão, feridas e irritação usando uma lâmpada de fenda (instrumento que permite examinar o olho em alta resolução). Verifica se as pálpebras se movimentam na mesma velocidade do globo ocular quando a pessoa olha para baixo e verifica o olhar fixo. Pálpebras lentas e olhar fixo podem indicar doença de Graves. O médico também pode procurar outros sinais que indiquem hipertireoidismo, como aumento do batimento cardíaco ou da pressão arterial, tremores e glândula tireoide inchada ou sensível ao toque no pescoço. Exames Médicos, geralmente oftalmologistas, algumas vezes medem o grau de protrusão com um instrumento (exoftalmometria). Quando a protrusão afeta apenas um olho, são realizadas a ressonância magnética (RM) ou a tomografia computadorizada (TC). Hemogramas para avaliar como a tireoide está funcionando são realizados quando há suspeita de doença de Graves.

Tratamento de olhos salientes Quando a protrusão leva a um quadro grave de olhos secos, é necessária a lubrificação com lágrimas artificiais para proteção da córnea (a camada transparente na frente da íris e da pupila). Às vezes se a lubrificação não é suficiente, pode ser necessária a cirurgia para dar maior cobertura à superfície do olho ou para reduzir a protrusão. Outros tratamentos dependem da causa da protrusão. Por exemplo, se for uma infecção são administrados antibióticos. A protrusão devido a doença de Graves não é afetada pelo tratamento de doença da tireoide, mas pode diminuir com o tempo. Corticosteroides (por exemplo, prednisona) podem ajudar a controlar o edema devido a doença de Graves ou pseudotumor orbital. Tumores podem ser retirados por meio de cirurgia.